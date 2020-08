Liderul deputaților PNL, Florin Roman, a cerut, miercuri, in cadrul plenului reunit al Camerei Deputaților și Senatului, dezbaterea, de urgența, in comisiile juridice, solicitarea de a o demite pe Renate Weber din funcția de Avocat al Poporului. Acesta a spus ca cererea a fost facuta de liberali pe 22 iunie și nu a fost luata in considerare. „In perioada in care doamna avocat al PSD, Renate Weber, cu dumneavoastra, și cu prietenii de la CCR, cei care ați generat aceasta axa a raului, peste 5.000 de persoane infectate au fost lasate liber pe strazi”, a spus Roman.