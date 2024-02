Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Clotilde Armand anunta joi ca la Primaria Sectorului 1 „a venit un nou control de la Curtea de Conturi, controlata de oamenii lui Marcel Ciolacu si Liviu Dragnea”. „Vin din ce in ce mai des, in ultima perioada, semn ca se apropie alegerile”, spune primarul, care anunta ca va depune impotriva…

- Numirea in Consiliul de Administrație al regiei naționale a padurilor Romsilva a fost facuta in 23 noiembrie printr-un ordin semnat de catre ministrul Mediului, Mircea Fechet, dezvaluie G4Media. Ulterior, printr-o hotarare a Consiliului de Administrație al Romsilva din 12 decembrie 2023, Ilie Sarbu…

- Cum iși explica ministrul Mediului uimitoarea numire al lui Ilie Sarbu la Romsilva, unde incaseaza 7.300 de lei pe luna: 'Numirea a venit la recomandarea colegilor din regie7.300 de lei pe luna incaseaza socrul lui Victor Ponta – consilierul premierului Marcel Ciolacu – , Ilie Sarbu, de la Romsilva!…

- Ilie Sarbu, socrul lui Victor Ponta, a fost numit in consiliul de administrație al Romsilva. Ilie Sarbu, fost ministru și vicepreședinte al Curții de Conturi, a fost numit in Consiliul de Administrație la Romsilva, funcție pentru care va lua aproximativ 7.300 de lei lunar. Pana in octombrie, fostul…

- Ilie Sarbu, fost ministru și vicepreședinte al Curții de Conturi, a fost numit in Consiliul de Administrație la Romsilva, funcție pentru care va lua aproximativ 7.300 de lei lunar. Pana in octombrie, fostul ministru a fost vicepreședinte al Curții de Conturi.Ordinul de ministru privind numirea lui…

- Ordinul de ministru privind numirea lui Ilie Sarbu in funcția de membru al Consiliului de Administrație al Romsilva e publicat pe site-ul instituției. Acest ordin e semnat pe 23 noiembrie 2023 de ministrul Mircea Fechet. Un membru al Consiliului de Administrație primește lunar 7.292 de lei, suma fiind…

- Fost presedinte al PSD Timis si fost senator de Timis, Ilie Sarbu a fost numit membru in Consiliul de Administrație al Regiei Naționale a Padurilor Romsilva, anunta G4Media. Sarbu, care va implini in luna mai 74 de ani, a detinut, pana la finalul anului trecut, functia de vicepreședinte al Curtii de…

- Ilie Sarbu, fost ministru și vicepreședinte al Curții de Conturi, a fost numit in Consiliul de Administrație la Romsilva, funcție pentru care va lua aproximativ 7.300 de lei lunar. Pana in octombrie, fostul ministru a fost vicepreședinte al Curții de Conturi.