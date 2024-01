Stiri pe aceeasi tema

- 'Plugușorul' Patriarhului Daniel de Anul Nou pentru romaniPatriarhul Romaniei, Daniel, a transmis un mesaj cu prilejul Anului nou in care adreseaza tuturor romanilor "parintesti binecuvantari, doriri de sanatate si mantuire, pace si bucurie, fericire si mult ajutor de la Dumnezeu in toata fapta cea…

- Simboluri, colinde si obiceiuri pagane marcheaza, in datina romaneasca, ultima zi a anului vechi si in prima a celui nou. In Muntenia se umbla cu capra, in Moldova cu ursul, „mascatii” sunt in Bucovina, iar in noaptea dintre ani se pun vasc, struguri si smochine pe masa, pentru belsug. Odinioara, luna…

- In noaptea de Anul Nou, romanii respecta numeroase traditii si obiceiuri. Printre cele mai cunoscute se numara Sorcova, Plugusorul sau mersul cu capra si ursul. Tot de Anul Nou, exista traditia mersului cu capra si ursul. Tinerii isi pun masti care reprezinta lupta impotriva iernii și sosirea primaverii…

- Festivalul “Datini si obiceiuri stramosesti” – Comanesti 2023 Cea de-a XXVI – a ediție a Festivalului “Datini si obiceiuri stramosesti” – Comanesti 2023 are loc vineri, 30 decembrie, incepand cu ora 12,00. Organizatori: Primaria și Consiliul Local Comanești De Anul Nou, romanii fac urari pentru…

- Prima reședința mitropolitana a Moldovei, biserica Manastirii Mirauți, așezamant monahal reinființat anul acesta de Inaltpreasfințitul Parinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Radauților, a fost ieri, 17 decembrie 2023, gazda unui eveniment deosebit, in aceasta perioada premergatoare slavitului praznic…

- Incepand cu primavara acestui an, toți tinerii care urmeaza cursurile invațamantului liceal sau profesional au liber in curțile școlilor, pe terenurile de sport in aer liber. Este o masura care se impunea adoptata, in condițiile in care cele mai multe unitați de invațamant din țara au inchis de-a lungul…

- Hong Kong va plati noilor parinți peste 2.500 de dolari pentru a face un copil, in incercarea de a stimula natalitatea in scadere. Mulți locuitori din acest oraș renumit ca fiind scump spun ca suma abia daca acopera chiria pe o luna.

