Guvernul, disperat că nu mai are cine plăti pensiile în România. Câţi bani primesc tinerii care merg să se angajeze Guvernul a ajuns la disperare. A marit pensiile, dar se pune problema cine va achita aceste contributii sociale. Astfel, ca ar putea oferi chiar stimulente financiare pentru tinerii care merg sa se angajeze. Stimulentul de 1.000 lei este acordat tinerilor someri neindemnizati care isi gasesc un loc de munca. Beneficiul poate ajunge si la 12.500

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In contextul in care Romania se confrunta cu o criza a forței de munca și avem și un numar mare de tineri care nu lucreaza, Ministerul Muncii anunța stimulente financiare pentru tinerii șomeri care iși gasesc un loc de munca. Stimulentul de 1.000 lei este acordat tinerilor someri neindemnizati care…

- Guvernul a aprobat acordarea de granturi de studii in favoarea unor cetateni romani care au fost evacuati din Fasia Gaza, a anuntat, vineri, purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin. „Guvernul a aprobat acordarea de granturi de studii in favoarea unor cetateni romani care au fost evacuati…

- Deși au implinit 18 ani, 1707 tineri din Bistrița-Nasaud au primit alocație de stat in ianuarie 2024, a explicat Nastasia-Ani Bob, directorul AJPIS BN (Agenția Județeana de Plați și Inspecție Sociala BN). In anul 2023 AJPIS BN a incetat plata alocației de stat, conform situației transmise lunar de ISJ…

- Intr-o perioada in care toate s-au scumpit, sau se vor scumpi, in anumite zone din țara autoritațile vin in intampinarea tinerilor, oferindu-le anumite facilitați. Este și cazul de fața, in care vorbim despre orașul din Romania unde tinerii sub 35 de ani primesc teren gratuit pentru construirea casei.

- Pensiile au fost majorate de la inceputul lunii ianuarie 2024 cu 13,8%. Unii romani vor avea parte de sume substanțiale de bani in plus, dar cea mai mica pensie ramane 1.280 de lei. Care este cea mai mare? Cea mai mare pensie din Romania dupa majorare Guvernul a marit pensiile cu 13,8% din ianuarie…

- 2024 aduce mai multe vești bune pentru anumite segmente ale populației din Romania. Se așteapta o creștere a salariilor pentru cadrele didactice și o majorare a pensiilor pentru cei cu venituri reduse. De asemenea, statul va continua sa ofere ajutor financiar pentru facturile de energie celor vulnerabili.…

- Romania se confrunta cu un deficit al forței de munca, accentuat in fiecare an de numarul tot mai mare al locuitorilor care aleg sa migreze catre alte țari. Astfel, devine tot mai greu ca țara noastra sa poata plati pensiile, in condițiile in care in fiecare județ din Romania numarul pensionarilor este…

