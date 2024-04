Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul condus de Marcel Ciolacu a decis ca, in 2024, cu ocazia Paștelui Ortodox, pensiile pentru cei aproximativ 5 milioane de pensionari din Romania sa fie platite inainte de data de 5 mai, intr-un efort financiar de 9,33 miliarde de lei. Este inca o dovada a promisiunii Guvernului PSD de a sprijini…

- Ministerul Muncii lucreaza la un act normativ pentru ca toate pensiile sa fie livrate inainte de Paște. Varstnicii vor putea sa-și faca astfel cumparaturile pentru sarbatoare. Banii vor ajunge mai repede la pensionari și pentru ca bugetarii, inclusiv poștașii, vor avea liber in perioada 1 și 7 mai,…

- BNR ar putea avea nevoie de mai mult timp pentru a decide prima reducere a costului creditului din ultimii trei ani, deoarece inflatia nu incetineste atat de rapid pe cat se prognoza iar riscurile raman ridicate, a declarat Cristian Popa, membru in Consiliul de Administratie al Bancii Centrale pentru…

- Deputatul PSD Silviu Macovei sustine ca guvernul are "planuri mari" pentru noi investitii la compania ieseana Antibiotice, el adaugand ca producatorul iesean de medicamente are potentialul sa devina pol de inovatie. Silviu Macovei afirma, intr-un comunicat de presa, ca guvernul condus de Marcel Ciolacu…

- Miza pe care Guvernul a pus-o anul trecut pe investitii incepe sa faca diferenta in favoarea companiilor romanesti, a afirmat prim-ministrul PSD Marcel Ciolacu, acesta subliniind ca Romania a avut in 2023 cele mai mari investitii nete in economie de dupa Revolutie: 38,3 miliarde euro. „In 2023 am avut…

- Guvernul a ajuns la disperare. A marit pensiile, dar se pune problema cine va achita aceste contributii sociale. Astfel, ca ar putea oferi chiar stimulente financiare pentru tinerii care merg sa se angajeze. Stimulentul de 1.000 lei este acordat tinerilor someri neindemnizati care isi gasesc un loc…

- Intre timp, ministrul Muncii anunța ca lucreaza la un proiect care sa scada impozitarea pe veniturile mici. „In acest moment, la Ministerul Muncii facem o analiza, cand vom avea soluția o vom prezenta”, a spus ministrul Muncii.„In primul rand, trebuie sa avem execuția pana in martie, suntem la a doua…

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a avut o ieșire nervoasa la adresa celor care ii critica masurile luate in Guvern. Oficialul de la București i-a numit „magari” pe cei care se intreaba de unde gasește Executivul bani sa creasca pensiile. Totul vine in contextul in care, de la inceputul anului, Guvernul…