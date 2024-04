Stiri pe aceeasi tema

- Premierul polonez Donald Tusk a declarat ca Europa se afla acum intr-o stare de „pre-razboi”. „Știu ca suna devastator, mai ales pentru generația tanara, dar trebuie sa ne obișnuim cu faptul ca a inceput o noua era”. Aceasta declarație vine la doar trei saptamani dupa ce președintele Emmanuel Macron…

- Rusia lanseaza incepand de luni campania de conscripție militara de primavara, a anunțat Statul Major al armatei ruse. Ea privește zeci de mii de tineri ruși cu varste intre 18 și 30 de ani. Armata a dat asigurari oficial ca noii recruți nu vor fi trimiși pe frontul din Ucraina, dar campania, care este…

- Credincioșii musulmani se afla timp de 30 de zile in Luna Sfanta Ramadan. ENTR a vorbit cu tineri musulmani din Romania și Germania pentru a afla ce iși doresc in aceasta perioada, mai ales ca postul specific Lunii Ramadan reprezinta o adevarata provocare pentru ei. Articol publicat inițial pe G4media,…

- Theatre de la Huchette, unul dintre cele mai mici și mai iubite teatre din Paris, in inima vibrantului Cartier Latin, sarbatorește un moment remarcabil in aceasta saptamana: cea de-a 20.000-a reprezentație a operelor genialului dramaturg Eugene Ionesco, „Cantareața cheala” și „Lecția„. 20.000 de show-uri…

- In 2022, la nivelul Uniunii Europene, rata de angajabilitate pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 20 și 64 de ani care au absolvit studii de licența, masterat sau doctorat a fost de 86%, mult mai mare decat rata pentru cei care au completat doar un nivel scazut de educație, care a fost de 57.2%,…

- Vești excelente pentru doua zodii din horoscop! Nativii vor beneficia de mariri de salariu inca de la sfarșitul lunii februarie. Angajatorii le vor aprecia munca și ii vor rasplati cu un cadou pe masura așteptarilor lor. Nativii vor avea parte de motive reale de bucurie.

- Cum sunt verificați tinerii care au peste 18 ani și primesc alocație Alocație primesc tinerii care au implinit varsta de 18 ani și urmeaza cursurile invațamantului liceal sau profesional. De asemenea primesc și tinerii cu handicap, care urmeaza o forma de invațamant preuniversitar, pana la implinirea…

- Intr-o perioada in care toate s-au scumpit, sau se vor scumpi, in anumite zone din țara autoritațile vin in intampinarea tinerilor, oferindu-le anumite facilitați. Este și cazul de fața, in care vorbim despre orașul din Romania unde tinerii sub 35 de ani primesc teren gratuit pentru construirea casei.