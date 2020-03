Plouă cu amenzi pentru plimbăreţi CARAS-SEVERIN – Prefectul judetului a transmis carasenilor mesajul sa stea inauntru si a prezentat situatia la zi a amenzilor date celor care au uitat de restrictiile de circulatie! In doar cateva zile de cand au fost impuse restrictii de circulatie, potrivit prefectului Cristian Gafu, „avem sase dosare penale, 200 si ceva de contraventii, cu 340.000 de lei total cuantum amenzi. 23 de masuri impotriva persoanelor care au incercat sa iasa din izolare, 34 de contraventii de natura economica, in ceea ce priveste cresterea preturilor nejustificat si avem 204 de interziceri de circulari de persoane… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Amenzi totale de 40.000 de lei au fost date in Alba de echipaje mixte de politisti si politisti locali pentru nerespectarea dispozitiilor Ordonantei Militare nr. 3, care au aplicat un numar de 89 de sanctiuni contraventionale, potrivit unui comunicat transmis, joi, AGERPRES, de catre Institutia Prefectului.…

- Situația epidemiologica a județului Dolj, astazi, se prezinta astfel: 2.508 de persoane sunt izolate voluntar la domiciliu, 227 de persoane se afla in carantina, 22 persoane au ieșit din carantina. Persoanele izolate la domiciliu sunt clinic sanatoase și nu prezinta simptomatologie specifica afectarii…

- Hotelul Tarnavele din Blaj pune la dispoziție atat cladirea, cat și restaurantul și personalul propriu, cadrelor medicale care interactioneaza cu pacienti suspecti de coronavirus, fara sa beneficieze in schimb de vreo subventie din partea statului. De asemenea sala de nunți poate fi folosita de catre…

- A crescut numarul bistrițenilor aflați in izolare la domiciliu, de la 126 la 236, in timp ce alte persoane au ieșit din izolare. In județ, a fost confirmat un singur caz de infectare cu coronavirus. Conform informațiilor primite de la Direcția de Sanatate Publica Bistrița-Nasaud, in Bistrița-Nasaud…

- CARAS-SEVERIN – Suntem deja in cel de-al treilea scenariu al epidemiei de Coronavirus si, chiar daca nu se cunostea amploarea pe care o va lua situatia, autoritatile din judet se pregatisera deja dinainte cu o saptamana. Doar ca inconstienta unora submineaza posibilitatile de interventie! O conferinta…

- La nivelul judetului Buzau, 236 de persoane se afla acasa, pentru acestia fiind dispusa masura autoizolarii la domiciliu, anunta Institutia Prefectului. Acestea sunt persoane pentru care exista suspiciunea infectarii cu Covid 19 intrucat au intrat in contact cu buzoieni sositi din „zone galbene” , din…

- Situația epidemiologica a județului Dolj se imbunatateste. Astazi 13 persoane au iesit din izolarea la domiciuliu, deoarece sunt clinis sanatoase si nu prezinta simptome specifice coronavirusului. Astfel situatia din Dolj este urmatoarea: 370 de persoane sunt izolate voluntar la domiciliu, iar 10 persoane…

- Situația epidemiologica a județului Dolj se prezinta astfel: 383 de persoane sunt izolate voluntar la domiciliu, 20 de persoane se afla in carantina, iar o persoana suspecta de infecție cu coronavirus este internata la Spitalul Clinic de Boli lnfecțioase si Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova,…