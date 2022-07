Ploiesti: Vezi aici unde sunt amplasate dozatoarele cu apa rece si corturile sub care te poti retrage, pe timp de canicula

Primaria Municipiului Ploiești informeaza ca se vor lua o serie de masuri speciale, care sa protejeze ploieștenii fața de efectele temperaturilor ridicate, din aceasta perioada (cod galben - val de caldura și disconfort termic ridicat). Astfel, in mod preventiv, vor fi puse la dispoziția cetațenilor corturi cu dozatoare cu apa rece, in urmatoarele zone: Gara de Sud, Spațiul pietonal "Nichita Stanescu" și Parc dendrologic "Mihai Viteazul". Totodata, facem precizarea ca, sunt surse de apa potabila in toate piețele agroalimentare din oraș. Vor fi montate suplimentar și dozatoare cu apa potabila in…