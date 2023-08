Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Sloveniei, Robert Golob, a declarat ca tara sa se confrunta cu cel mai grav dezastru natural inregistrat de la declararea independentei tarii, in 1991, informeaza Rador.Trei persoane si-au pierdut viata in inundatiile si alunecarile de teren produse de ploile torentiale din centrul si nordul…

- Ploi torentiale au lovit cele doua tari peste noapte, provocand inundatii severe si alunecari de noroi. Vremea severa a taiat mai multe sate, a declanșat evacuari și a inchis drumuri și linii feroviare importante. Trei persoane au murit dupa ce a plouat in 24 de ore cat intr-o luna, cantitațile uriașe…

- Ploile torentiale din nordul si vestul Sloveniei, de vineri, au fost descrise ca fiind “de proportii biblice" de salvatori. Ploile torențiale au intrerupt transporturile si alimentarea cu energie electrica, iar armata este pregatita pentru a interveni in ajutorul populației, informeaza Reuters, preluat…

- Intemperiile de saptamina trecuta au afectat mai multe terenuri de culturi agricole si livezi, mai ales in zona de nord a tarii. Legumele crescute de Vladimir Caterinciuc din satul Alexandreni, raionul Edinet, erau la mare cautare pe piețele din centrul raional. Grindina, vintul și ploile torențiale…

- Autoritațile de la Beijing au decretat alerta maxima pentru pericolul de inundații și alunecari de teren. Cel puțin doua persoane au murit la Beijing din cauza ploilor torențiale provocate de taifunul Doskuri.

- Echipele Salvamont au fost solicitate seara trecuta, sa intervina inzona Campul lui Neag -Hunedoara de Herculane - Caraș Severin, 110 mașini și peste 200 de The post Echipele Salvamont au fost solicitate seara trecuta, sa intervina in zona Campul lui Neag -Hunedoara de Herculane – Caraș Severin, 110…

- Mai multe gospodarii din Dambovița au fost inundate ca urmare a ploilor torențiale care au cazut sambata seara. Astfel, 5 gospodarii din comunele Gura Ocniței, Razvad și Dobra au fost afectate de inundații. Pentru degajarea apei din gospodarii au intervenit de urgența pompierii din cadrul detașamentelor…

- VIDEO ȘTIREA TA| INUNDAȚII in zona Ighiu: Raul care trece prin comuna s-a umflat din cauza ploilor torențiale INUNDAȚII in zona Ighiu: Raul care trece prin comuna s-a umflat din cauza ploilor torențiale Situația se menține critica in zonele afectate de aversele torențiale din județul Alba. Așa cum reiese…