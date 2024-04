Stiri pe aceeasi tema

- Un segment de 100 de metri al drumului național DN 74A Abrud-Boncești s-a surpat din cauza ploilor abundente din ultimele ore, in localitatea Carpiniș, județul Alba. In restul țarii, se circula bine, cu excepția intrarii in Capitala al A1, unde e aglomerație.

- Doua elicoptere ale marinei japoneze s-au prabusit in mare in timpul unui exercitiu pe timpul nopții, iar din primele informații s-au ciocnit, conform Ministerului japonez al Apararii. Cele doua elicoptere SH-60 efectuau sambata seara un exercitiu de lupta antisubmarin in apropierea insulei Torishima…

- La fiecare 30 de minute, un roman moare in urma unui infarct. Bolile cardiovasculare, principala cauza de deces in Romania Aceste boli sunt cauza principala a deceselor in Romania, contribuind cu peste jumatate din totalul deceselor inregistrate la nivel national, scrie alba24.ro. Bolile cardiovasculare…

- Portiunea din raul Dambovita care traverseaza Capitala in zona Operetei a fost golita si va ramane asa pana la finalul saptamanii, decizia de golire totala a biefului fiind luata dupa ce s-au constatat infiltratii in albia amenajata. Specialistii de la Apele Romane informeaza ca un vortex s-a format…

- Doi adolescenți s-au prabușit cu mașina intr-un lac din Roșia Montana. Au reușit sa iasa, dar au ținut incidentul secret Doi adolescenți de 17 și respectiv 14 ani s-au prabușit cu mașina intr-un lac din Roșia Montana. Au reușit sa iasa, dar au ținut incidentul secret: s-au dus acasa și nu au anunțat…

- Bolivia este țara, care se confrunta cu inundații de amploare dupa zile intregi cu precipitații care au doborit recorduri. Capitala Boliviei, La Paz, a inregistrat, luna aceasta, cele mai abundente ploi din ultimele cinci decenii. Intr-o localitate din nordul țarii, autoritațile au decretat stare de…

- Circulația rutiera pe DN 67C este oprita vineri seara pe ambele sensuri de circulație, din cauza unor bolovani cazuți de pe versantul muntelui, potrivit IPJ Alba. „DN 67C, mai sus de Popasul Regelui, traficul rutier este oprit, pe ambele sensuri de circulație, din cauza unor bolovani cazuți de pe…

- Un copac putred s-a prabușit langa un teren de joaca din Parcul Bordei din Capitala. Doar norocul a facut ca un copil sa nu fie in preajma, așa ca nimeni nu a fost ranit. Nu este insa primul astfel de incident de pe strazile Bucureștiului. Anul trecut, de exemplu, in parcul IOR, o femeie a fost transportata…