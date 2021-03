Stiri pe aceeasi tema

O activitate pe care mii de romani o desfasoara, unii chiar zilnic, le poate pune viata…

Spargere ca in filme la sediul fostei poliții municipale din Giurgiu.…

Ieri, 30 ianuarie, in jurul orelor 21.30, polițiștii din Baia Mare au intervenit…

In dimineața de 25 ianuarie 2021, in…

Majoritatea oamenilor joaca diverse roluri de-a lungul vieții. Pentru ca le este frica sa arate celor din jur adevarul, iși ascund sentimentele, nu spun ceea ce cred sau ajung sa faca ceea ce alții le spun. Dar, in adancul sufletului, sunt nefericiți și ajung sa le fie foarte greu sa fie ei inșiși.…

Accident grav pe DN18 in Tautii de Sus. In evenimentul rutier au fost implicate…

Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, prezent astazi in conferința de presa, a declarat faptul ca majoritatea școlilor se vor redeschide, de pe 8 februarie. „Asta, evident, in condițiile in care pandemia evolueaza aproximativ la fel ca in ultimele saptamani.", a fost avertismentul pe care Klaus Iohannis…