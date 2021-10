Omul de afaceri, Veaceslav Platon, dat in cautare de Interpol, ii cere procurorului Victor Furtuna intentarea unui dosar penal in baza unei postari pe facebook, pe numele președintei Maia Sandu și a prim-ministrei, Natalia Gavrilița. „Datoria pentru Gazprom insa este de 444 mln. $. Prețul poate fi mereu convenit. Gazprom este gata sa prelungeasca aceasta datorie cu 3 ani. In rezultat, in loc sa stinga datoria, sunt gata sa mai și arunce bani in vant. Mulți bani. Dar paradoxul este ca acești bani, pe langa adaosuri și transportare, vor ajunge tot la Gazprom, prin trader-ii europeni. Iar compania…