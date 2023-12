Stiri pe aceeasi tema

- 100 de beneficiari ai programului „Bunici voioși și sanatoși” au plecat astazi intr-un sejur de 7 zile la Amara, cu 3 mese pe zi, unde vor beneficia de tratamente balneoclimaterice, sub supravegherea medicului specialist din locație și in conformitate cu patologiile fiecaruia, anunta Primaria Sectorului…

- Primarul Sectorului 5 din București, Cristian Popescu Piedone, a dedicat Ziua Naționala a Romaniei gatitului pentru cei mai varstnici membri ai comunitații. In total, 120 de batrani de la Centrul Social Stejarul au avut parte de o cina special pregatita d

- Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement a confirmat ca lucrarile desfasurate in Parcul Tineretului de Primaria Sectorului 4, condusa de Daniel Baluța (PSD), au fost realizate fara aviz, au transmis reprezentantii USR Sector 4, joi, 30 noiembrie. Este vorba despre o suprafața de 156 metri patrați,…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a dat ordin de pregatire totala de iarna. Cum in București se anunța in perioada urmatoare și depuneri de zapada el a cerut ca formațiunile cu atribuții in acest sens sa fie pregatite: ”Se anunța lapovița, zapada și polei in perioada urmatoare, așa…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, nu a uitat de ”prima dragoste” și a inceput renovarea piețelor din Sectorul 5. Una dintre cele mai cunoscute piețe din București ”Piața Rahova” s-a schimbat radical și aproape ca nu mai recunoști nimic din ceea ce era inainte acolo.”Dragi prieteni,…

- Primarul Sectorului 1 din Bucuresti, Clotilde Armand, afirma ca Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 a clasat a zecea plangere depusa de PNL si PSD impotriva sa, facuta de un consilier liberal care ”ar trebui sa isi piarda functia”. ”Dar am uitat ca PNL a ajuns mai rau decat PSD in materie…

- Primarul Sectorului 1 din Bucuresti, Clotilde Armand, afirma ca Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 a clasat a zecea plangere depusa de PNL si PSD impotriva sa, facuta de un consilier liberal care ”ar trebui sa isi piarda functia”. ”Dar am uitat ca PNL a ajuns mai rau decat PSD in materie…

- Declaratiile sale sugereaza ca tara, una dintre cele mai sarace din Europa, si-a consolidat independenta fata de gazul rusesc. Moldova controlata de Chisinau, care cuprinde o mare parte din teritoriul si populatia tarii, a incetat sa mai cumpere gaze de la Gazprom in decembrie 2022, dar nu era clar…