Stiri pe aceeasi tema

- Actionarii AT&T vor detine 71% din noua companie Warner Bros. Discovery si vor primi 0,24 actiuni Warner Bros. Discovery pentru fiecare actiune AT&T pe care o detin. Dupa incheierea tranzactiei, AT&T va avea 7,2 miliarde de actiuni diluate aflate in circulatie. AT&T va plati un dividend de 1,11 dolari…

- Dupa un inceput de an 2022 furtunos, gratie a doua mari achizitii, sectorul jocurilor video se pregateste in acest an pentru o valoare record de 150 de miliarde de dolari a tranzactiilor, finantarilor si ofertelor publice initiale, potrivit unui raport al bancii de investitii Drake Star Partners, transmite…

- Managerul de fond de hedging Bill Ackman a spus ca firma pe care o conduce a cumparat actiuni Netflix (simbol bursier NFLX) de peste 3,1 milioane de dolari, intrand astfel in primii 20 de actionari ai liderului industriei de streaming, relateaza MarketWatch. „Oportunitatea de a cumpara actiuni…

- Dupa un boom avut la inceputul pandemiei, in 2020, cand numarul abonaților a crescut cu aproape 37 de milioane, platforma de streaming video Netflix se confrunta acum cu o incetinire a creșterii numarului de clienți: in ultimul an, a adunat doar 18 milioane de noi subscriberi, potrivit Los Angeles Times.…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a declarat vineri, la Botosani, ca in 2022 nu vor fi probleme in finantarea proiectelor de investitii derulate prin Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL). El a mentionat ca desi bugetul alocat PNDL este mai mic decat…

- Executivul a analizat luni, in cadrul unei sedinte informale, oportunitatile de finantare in valoare de peste 16 de miliarde de euro, fonduri de care tara noastra va putea beneficia pana in 2030, pentru a-si dezvolta sectorul energetic in tranzitia catre o economie care sa respecte mediul si sa combata…

- Primele opt grupuri media din SUA intenționeaza sa cheltuiasca cel puțin 115 miliarde de dolari pe noi filme și emisiuni TV anul viitor, in cautarea unei afaceri de streaming video care a pierdut bani in ultimul timp. Aceste investiții uriașe vin pe fondul ingrijorarii ca va fi mai dificila atragerea…

- „Proiectul de buget e mai mare decat 2021. Avem alocare de 9 miliarde de lei pe fonduri nerambursabile și 8 miliarde de lei pe bug de stat. Avem 17 miliadre de lei buget la Transporturi, fața de 14 miliard, la sfarșitul anului 2021. Suma pe fonduri neramburabile, cele 9 miliarde de lei, este cu aproape…