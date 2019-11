Platforma Uber, acuzată că poluează oraşele europene (coaliţie de ONG-uri) Platforma de car-sharing Uber contribuie la cresterea poluarii cu emisii de CO2 si la cea cauzata de vehiculele diesel in orase europene precum Paris sau Londra, a avertizat joi o coalitie de ONG-uri, care solicita companiei americane sa-si sprijine soferii sa se doteze cu vehicule mai putin poluante, potrivit AFP. Grupul american se situeaza pe primul loc in lista companiilor din sectorul vehiculelor de turism cu soferi (VTC) in Londra, ''cu 3,5 milioane de utilizatori in 2018'' si in Franta, cu ''2,7 milioane de utilizatori in 2017'', potrivit unui comunicat unei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

