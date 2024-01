Planul național de contracepție: pe hârtie versus în cabinet Strategia Naționala de Sanatate Publica 2023 – 2030 arata foarte bine pe hartie. Realitatea din teren, insa, o va face greu de aplicat. Ultimele discuții din spațiul public, confirmate de statisticile oficiale, scot in evidența suferința mamelor minore, care nasc copii la varste fragede. Multe nu ajung nici macar la controale in timpul sarcinii. Pe de alta parte, cabinetele de planning familial, care pot ajuta la prevenirea acestor sarcini, n-au mai vazut niciun stoc de materiale contraceptive de ani buni. Organizații din intreaga țara cer Ministerului Sanatații sa asigure toate aceste servicii… Citeste articolul mai departe pe tion.ro…

