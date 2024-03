Programul de distribuire a sacilor galbeni destinați pentru plastic, metal și hârtie/carton Locuitorii din Giroc, Chișoda și Dumbravița sunt invitați sa participe la campania de colectare separata a deșeurilor reciclabile organizata de RETIM și ADID Timiș, care distribuie gratuit saci galbeni destinați pentru plastic, metal și hartie/carton. Unde puteți obține sacii galbeni:pe strada Trandafirilor, nr. 26 in Girocpe strada N. Firu, nr. 58 in Chișodala Primaria DumbravițaPerioadele de distribuție sunt urmatoarele:in Chișoda: 07.03.2024 – 13.03.2024, inclusiv sambata pe 09.03.2024in Giroc: 14.03.2024 – 05.04.2024, inclusiv sambata pe 23.03.2024 și 30.03.2024in Dumbravița: 07.03.2024… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

