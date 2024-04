Ziua de colectare a sacului albastru cu deșeuri reciclabile de hârtie, în Bistrița Sacul albastru pentru deșeurile reciclabile din hartie / carton se va colecta in municipiul Bistrița și localitațile componente in data de 03 aprilie, a anunțat ADI Deșeuri Bistrița-Nasaud. Avand in vedere prima saptamana intreaga din luna aprilie 2024, programul de colectare a deșeurilor reciclabile din municipiul Bistrița și localitațile componente, incepe miercuri, 03 aprilie, prin colectarea sacului albastru. „Va rugam sa scoateți din timp sacul albastru pentru deșeurile reciclabile din hartie carton in fața porții, fie cu o seara inainte, fie dimineața devreme. Este posibil ca pe anumite… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

