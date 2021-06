Planeta se sufocă! Nivelul de CO2 din atmosferă a atins cea mai ridicată valoare de când se fac măsurători Planeta se sufoca! Nivelul de CO2 din atmosfera a atins cea mai ridicata valoare de cand se fac masuratori. Nivelul de dioxid de carbon (CO2) din atmosfera a atins, in luna mai cea mai ridicata valoare inregistrata de la debutul masuratorilor, in urma cu 63 de ani, au anuntat luni oameni de stiinta care au tras un semnal de alarma, informeaza AFP si Reuters. In mai 2021 a fost depasit pragul de 419 parti pe milion (ppm), unitate de masura utilizata pentru a cuantifica concentratiile poluantilor atmosferici, potrivit unui raport intocmit de oameni de stiinta de la Administratia Nationala Oceanica… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

