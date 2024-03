Plăcintă cu brânză dulce. Ingredientul banal folosit de bucătari pentru un gust desăvârșit Ingrediente:Pentru foi3 oua13 linguri ulei13 linguri lapte13 linguri zahar15 linguri faina1 praf de copt stins in zeama de lamaie sau otet2 plicuri zahar vanilatPentru umpluturaUmplutura:700 gr branza dulce100 gr zahar3 oua2 plicuri zahar vanilat4 linguri amidon alimentar finPentru decor: zahar pudra cu aroma de vanilieMod de preparare:Intr-un bol se mixeaza ouale cu zahar, se adauga uleiul, laptele, zaharul vanilat si praful de copt stins. Se mixeaza cca 3 min, pana obtinem o compozitie omogena. Adaugam treptat faina si amestecam cu o paleta, pana se incorporeaza. Separat pregatim umplutura… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

