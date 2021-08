Stiri pe aceeasi tema

- Revolverul din care a fost tras glontul care i-a fost fatal lui Billy The Kid, un bandit celebru din perioada Vestului Salbatic american, a fost vandut cu 6,03 milioane de dolari in cadrul unei licitatii organizate la Los Angeles. S-a stabilit un nou record de pret pentru o arma de foc, informeaza AFP.

- Sunt foarte buni prieteni sau incep o poveste de iubire? Angelina Jolie și The Weeknd au fost surprinși pentru a doua oara impreuna. Actrița și celebrul rapper s-au distrat la un concert din Los Angeles, acolo unde au fost surprinși in diverse ipostaze. Imaginile cu cei doi au aparut pe rețelele de…

- George Clooney si alte vedete de la Hollywood au anuntat luni lansarea unui program educativ conceput sa pregateasca elevii de liceu din Los Angeles provenind din medii defavorizate sau din randul minoritatilor pentru a urma cariere in industria cinematografica, informeaza AFP marti. Programul,…

- Un pasager aflat la bordul unui avion care zbura din Los Angeles spre Nashville a incercat sa intre in cabina pilotilor. Echipajul de la bord si alti pasageri au reusit sa il imobilizeze pe barbat pana la sosirea agentilor FBI. Nimeni nu a fost ranit in timpul incidentului. Un zbor intern…