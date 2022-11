„Pe intreaga autostrada Sebes-Turda (A10) se circula de astazi la regim de 4 benzi! Am deschis traficul in regim de autostrada si pe cei 1,5 km din zona dealului Oiejdea”, a scris Cristian Pistol, sambata pe Facebook. El a reamintit ca „circulatia pe Lotul 2 al Autostrazii Sebes – Turda a fost deschisa anul trecut, in luna noiembrie 2021, dar restrictionata pe o banda pe sens in zona Dealului Oiejdea, din cauza unor alunecari de teren”. The post Pistol: Pe intreaga autostrada Sebes-Turda (A10) se circula de astazi la regim de 4 benzi! Am deschis traficul in regim de autostrada si pe cei 1,5…