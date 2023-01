Ping pong cu o datorie de 7,3 milioane de lei la Primăria Popești Leordeni In timp ce Curtea de Conturi sesizeaza o abatere de peste 7,3 milioane de lei, bani neincasați la bugetul primariei Popești Leordeni, reprezentanții administrației locale susțin ca nu exista niciun prejudiciu, implicit niciun vinovat. Un ping – pong in care cel puțin una dintre parți greșește pe extrem de mulți bani. Un raport de audit al Curții de Conturi, facut in perioada 1.10 – 10.12.2021 pentru anul precedent, a scos la iveala nereguli de aproape 10 milioane de lei la bugetul Primariei Popești Leordeni, oraș in vecinatatea sud – estica a Capitalei. „Opinia exprimata a fost opinie CONTRARA,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

