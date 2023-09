Pieton lovit de mașină, în zona Complexului Studențesc din Timișoara Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, pe strada Daliei din Timișoara, unde un barbat a fost lovit de o mașina. „O tanara in varsta de 22 de ani, a condus un autoturism pe strada Daliei dinspre strada Ofcea spre bulevardul Eroilor de la Tisa, iar la un moment dat ar fi surprins și accidentat un […] Articolul Pieton lovit de mașina, in zona Complexului Studențesc din Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

