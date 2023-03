Stiri pe aceeasi tema

- Rasturnare de situatie pe bursele europene. Dupa ce s-a deschis totul pe rosu, toti indicii mari au trecut in teritoriu pozitiv.Indicii europeni au recuperat pierderea de la debutul sedintei de tranzactionare si au trecut pe verde, dupa ce panica din sistemul bancar generata de preluarea Credit Suisse…

- Leul a treecut cu bine prin turbulențele financiare provocate saptamana trecuta de criza inceputa in Statele Unite (falimentul și preluarea de catre stat a Silicon Valley Bank) și care a traversat rapid Oceanul pana in Țara Cantoanelor, unde a provocat dispariția Credit Suisse, care ar fi urmat sa fie…

- Investitorii si strategii de investitii considera ca perturbarile din pietele financiare globale ar putea continua chiar si dupa acordul prin care UBS va prelua Credit Suisse sau dupa masurile prin care bancile centrale incearca sa sporeasca lichiditatea dolarului.Evenimentul principal programat…

- Bursele din Asia inregistrau luni pierderi, semn ca revenirea increderii in sistemul bancar in randul investitorilor mondiali este inca departe, in ciuda anuntului preluarii bancii elvetiene Credit Suisse de catre UBS.

- Pietele bursiere europene au scazut puternic miercuri, cu peste 3%, cu un declin accentuat al actiunilor bancare, condus de Credit Suisse, pe fondul turbulentelor provocate la nivel global de falimentul Silicon Valley Bank, transmite CNBC.Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in scadere cu 3%,…

- Vanzarile de mașini electrice (BEV) pe principalele piețe europene* au crescut in 2022 cu 28% fața de anul precedent, insa pentru acest an evoluția va depinde de politicile de stimulente financiare guvernamentale acordate populației pentru aceste achiziții, reiese dintr-o analiza realizata de Strategyand,…