Bursele europene sunt în criză! Se aude la Bruxelles? Volumele de tranzacționare ale acțiunilor sunt in scadere, ofertele publice inițiale sunt rare, iar unele dintre cele mai mari companii din Europa prefera atractivitatea SUA. Guvernele europene nu au revigorat piețele lor șubrede cu stimulente menite sa creasca investițiile in companiile naționale și sa incurajeze intreprinderile sa se listeze la bursa. Acum incearca, dar aceste […] The post Bursele europene sunt in criza! Se aude la Bruxelles? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

