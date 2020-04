PiesaluiFere – recomandare aprilie

Stiri pe aceeasi tema

- In „ajunul” lansarii noului sezon al serialului La Casa De Papel l-am luat un pic la intrebari pe actorul Darko Peric, cel care il joaca pe Helsinki in La Casa de Papel. Printre altele, am aflat ca Darko Peric a ajuns in Romania, la facultate, in anul 1995, atunci cand, dupa cum spune, semnele comunismului…

- Romania este de la ora 12 in „lock-down„, adica ne putem deplasa doar daca avem un motiv bine intemeiat și avem asupra noastra declația pe proprie raspundere sau adeverința eliberata de angajator. Vlad Ursulean de la Casa Jurnalismului a mers un pic prin București pentru a vedea cum arata acum, dupa…

- Pe Bogdan Anicescu il vedeți la fiecare decalarație a autoritaților. El este cel care transforma cuvintele in limbaj mimico-gestual. Bogdan are 31 de ani, este absolvent de Psihopedagogie Speciala și este interpret in limbaj mimico-gestual in cadrul Asociației Naționale a Surzilor din Romania. Ministerul…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca Romania va intra in carantina totala, exact ca Italia si Spania. Decizia va intra in vigoare de miercuri. ”Ce a fost pana acum o recomandare e de acum o obligatie”, a spus seful statului. Si Armata va fi mobilizata.

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș a emis un ordin prin care se impun noi masuri. Acestea intra in vigoare pe 25 martie. „Pe teritoriul județului Maramureș este interzisa circulația persoanelor in afara locuinței/gospodariei, cu excepția urmatoarelor motive: deplasarea in interes…

- Aseara, autoritațile din Romania au prezentat opiniei publice ordonanța militara ce restrange dreptul la libera circulație a cetațenilor in contextul pandemiei de coronavirus. Reacțiile din zona mediului politic și a societații civile nu au intarziat sa apara. Potrivit documentului dat publicitații,…

- Cazul lui Quaden Bayles, copilul de doar noua ani, din Australia, care a fost filmat cum cere sa moara dupa un episod de bullying aduce in atenția oamenilor, din nou, o problema actuala și reala, prezenta mai ales in școli, fenomenul de bullying. Liza și Fereșteanu, gazdele emisiunii de seara de la…

- A devenit deja o tradiție ca Fereșteanu sa iși marturiseasca ,,obsesiile muzicale”, așa ca o data la cateva luni mizeaza pe cate o piesa pe care o transforma in piesa lui. In emisiunea lui, alaturi de Liza Sabau, a lansat o noua piesa a lui Fere, fix la inceputul saptamanii. Remixul lui Saint JHN...…