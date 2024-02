Stiri pe aceeasi tema

- Florin Tanase (29 de ani), mijlocsșul celor de la Al Okhdood Club, a vorbit despre oboectivele sale in noul an, dar și despre lupta la titlu a fostei sale echipe, FCSB. S-a terminat vacanța pentru Florin Tanase. Mijlocașul se intoarce in Arabia Saudita la Al Okhdood Club pentru a incepe pregatirea…

- Florin Tanase (29 de ani) a revenit azi in țara. Și a vorbit despre șansele Romaniei la EURO 2024, dar și despre fosta sa echipa, FCSB. Mijlocașul ofensiv de la Al-Okhdood (Arabia Saudita) are un mesaj clar pentru Florinel Coman, vedeta de la FCSB: sa plece in strainatatea cu prima ocazie pe care o…

- Mijlocașul ofensiv Florin Tanase (28 de ani) a oferit o pasa de gol in victoria celor de la Al-Okhdood cu Al Shabab, scor 1-0, in runda #18 a campionatului din Arabia Saudita. Florin Tanase a fost decisiv la singurul gol al meciului. In minutul 3, fostul fotbalist de la FCSB a executat rapid o lovitura…

- Euforia calificarii naționalei Romaniei la Euro 2024 s-a estompat. Urmatorul obiectiv setat de FRF este calificarea in optimi, din grupa cu Belgia, Slovacia și caștigatoarea play-off-ului B (semifinalele sunt Bosnia și Herțegovina – Ucraina, Israel – Islanda). ...

- Internationalul roman Florin Tanase a marcat golul prin care Al-Okhdood a invins-o pe Al-Tai cu scorul de 1-0, joi seara, pe teren propriu, in etapa a 17-a a ligii de fotbal din Arabia Saudita. Florin Tanase a reușit golul victoriei in minutul 56. Pentru fostul capitan de la FCSB a fost doar al doilea…

- Florin Tanase (28 de ani) a marcat golul victoriei lui Al Akhdoud, scor 1-0, in fața lui Al Tai, formația antrenata de Laurențiu Reghecampf (48 de ani). Etapa cu numarul 17 a primei ligi din Arabia Saudita a programat un nou duel intre romani. Al Akhdoud, cu Andrei Burca și Florin Tanase titulari, a…

- Un mic grup de extrema dreapta evreiasca a anuntat ca ofera o recompensa de 25.000 de euro pentru capturarea lui Yahya Sinwar, liderul Hamas in Fasia Gaza.Grupul "Torat Lehima" (n.r. "Regulile luptei") le-a transmis oamenilor din Gaza ca ofera 25.000 de euro pentru capul lui Sinwar, potrivit mediafax.…

- Erling Haaland (23 de ani), atacantul lui Manchester City, a suferit o accidentare la mijlocul saptamanii trecute și risca sa rateze Campionatul Mondial al Cluburilor, care va avea loc in perioada 12-22 decembrie, in Arabia Saudita. Haaland are o problema la picior, accidentarea nu e grava, insa ar…