Stiri pe aceeasi tema

- Fostul capitan al FCSB-ului, Florin Tanase, a ajuns inchizator la Al-Okhdood, in Arabia Saudita, și e decis sa se transfere la vara. Florin Tanase ii da o veste imbucuratoare lui Gigi Becali. La vara se desparte de actuala sa echipa, Al-Okhdood! Evolueaza constant acolo, are și un coechipier roman,…

- Florin Tanase (29 de ani), mijlocașul ofensiv de la Al Akhdoud, nu exclude o revenire la FCSB in vara. Fostul capitan și golgeter al roș-albaștrilor ține in continuare legatura cu Gigi Becali, la un an și jumatate de cand parasea echipa bucureșteana. ...

- Gigi Becali (65 de ani) a anunțat primul jucator pe care vrea sa-l transfere la vara. Patronul FCSB-ului pregatește deja sezonul urmator și a pus ochii pe un fost fotbalist al echipei sale. Omul de afaceri vrea sa-l aduca inapoi pe Florin Tanase (29 de ani), mijlocașul celor de la Al Akhdoud, locul…

- Florin Tanase, 29 de ani, dublu golgeter in prima liga a Romaniei, simte din plin consecințele mutarii la o echipa mediocra din Arabia Saudita. Vizibilitatea fostului „decar” de la FCSB a scazut simțitor, realizarile ii sunt aproape inexistente, iar prezența sa la EURO 2024 e sub semnul intrebarii.…

- Peste 5.000 de bunuri contrafacute, in valoare de peste 1,5 milione de lei, au fost descoperite in Calafat, potrivit IGPF. Polițiștii de frontiera din Calafat au descoperit in urma doua mijloace de transport, mai multe cutii de carton ce contineau 5.902 bunuri contrafacute. In cutii erau articole textile,…

- Florin Tanase (29 de ani), mijlocsșul celor de la Al Okhdood Club, a vorbit despre oboectivele sale in noul an, dar și despre lupta la titlu a fostei sale echipe, FCSB. S-a terminat vacanța pentru Florin Tanase. Mijlocașul se intoarce in Arabia Saudita la Al Okhdood Club pentru a incepe pregatirea…

- Alex Mitrita a demonstrat de ce este unul dintre cei mai iubiti jucatori ai Universitatii Craiova. Pe langa calitatile sale tehnice, „Piticul atomic“ are si o inima de „leu“. Fotbalistul craiovean a comentat din Antalya dezvaluirea facuta de catre finantatorul Mihai Rotaru, potrivit careia in vara trecuta…

- Fundasul central nord-macedonean Darko Velkovski, in varsta de 28 de ani, este noul jucator al echipei de fotbal Dinamo Bucuresti, a anuntat clubul pe pagina sa de Facebook.Velkovski, care a mai evoluat in cariera pentru Rabotnicki Skopje, Vardar Skopje, Rijeka si Al-Ettifaq (Arabia Saudita), are 48…