Pierderea mirosului poate fi un semn timpuriu pentru o maladie extrem de gravă Persoanele predispuse genetic sa dezvolte boala Alzheimer pot incepe sa iși piarda simțul olfactiv inainte de a experimenta un declin al funcției cognitive. Persoanele care sunt predispuse genetic sa dezvolte boala Alzheimer pot experimenta un declin al simțului olfactiv inainte de orice modificare a funcției lor cognitive. Prin urmare, testarea modificarilor simțului olfactiv al unei persoane ar putea imbunatați diagnosticarea bolii Alzheimer și ar permite inceperea mai devreme a tratamentelor. CITESTE SI live LIVE TEXT Razboi in Ucraina, 1 august - Se dau lupte grele in nord-estul Ucrainei:… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro CITESTE SI live LIVE TEXTin, 1 august - Se dau lupte grele in nord-estul:…

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Vladimir Putin a avertizat ca armata rusa pregateste o riposta, acuzand forțele Kievului de un „act terorist”: „Sigur ca va urma o riposta a Rusiei. Ministerul Apararii pregateste propuneri adecvate".STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de…

- Viitorul summit NATO de la Vilnius, in Lituania, ar trebui sa se concentreze pe un conținut real și pe un "semnal clar" cu privire la viitoarea apartenența a Ucrainei la alianța militara, a declarat joi președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Rador."...Vorbim despre un semnal clar, cateva…

- Presedintele francez Emmanuel Macron ii va primi, marti, la Palatul Elysee, pe cei peste 220 de primari ai localitatilor care au fost afecate de violentele din ultimele zile, relateaza presa din Franta, informeaza news.ro.De asemenea, Macron ii va primi luni pe presedintii Senatului si Adunarii Nationale.…

- UPDATE 8:00 O inregistrare video distribuita pe canalele de Telegram rusești arata ca forțele armate ale Moscovei au apelat la ceea ce pare o fi o lovitura cu sistemul cu capacitate duala „Iskander” pentru a distruge un cap de pod creat de trupele ucrainene peste Nipru, in regiunea Herson și imediata…

- Bilanț in creștere la Kramatorsk, dupa ce rachetele rușilor au lovit un restaurant plin de civili. Printre victime se numara copii, dar și scriitori, politicieni și jurnaliști straini. Atacuri cu victime printre civili au avut loc și in Harkov. In oglinda, și asupra regiunii ruse Belgorod au loc atacuri…

- Premierul Marcel Ciolacu a avut o reacție ferma fața de declarația unui oficial rus, care susținea ca armata Rusiei ar putea realiza distrugerea podului de la Giurgiulești, ca represalii fața de atacarea, de catre ucraineni, a unui pod din Crimeea. La Giurgiulești este un pod peste raul Prut, intre…

- Presedintele american, Joe Biden, se intalneste cu lideri din Congres, in efortul de a depasi blocajul pe seama plafonului indatorarii Statelor Unite, informeaza Rador.Secretarul Trezoreriei, Janet Yellen, a avertizat ca, in cazul in care nu se va conveni ridicarea limitei de 31,4 trilioane de dolari…

- Rusia și-a demonstrat deja capacitatea ofensiva in razboiul din Ucraina, concluzioneaza experții. Vladimir Juskin, șeful Centrului Baltic pentru Studii Ruse, interpreteaza faptul ca patronul Wagner, Evgheni Prigojin, a luat o poziție dura fața de Kremlin ca o pregatire pentru o