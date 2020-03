Pictorita Nina Arbore a decedat la data de 7 martie

Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Brancusi a fost celebrata online, miercuri, de ambasadele de la Bucuresti, cu imagini ale operelor sculptorului din lumea intreaga, de la atelierul sau amenajat in Centrul "Pompidou" din Paris pana la colectia din muzeul "Guggenheim" din New York. Ambasadoarea Frantei la Bucuresti, Michele Ramis,…

- Un soldat ucrainean a fost ucis în luptele cu separatiștii pro-ruși în estul Ucrainei, marți dimineața, în confruntari de o violența inedita în ultima perioada, a anunțat Kievul, citat de AFP. Trei soldați au fost raniți în aceasta tentativa a forțelor separatiste…

- Poliția Stațiunii Predeal a fost sesizata la data de 26 ianuarie, in jurul orei 03.30, prin apelul unic de urgența 112 cu privire la faptul ca, pe partia de schi din orașul Predeal a avut loc un accident cu un snowmobil, in care au fost implicați doi tineri, in varsta de 17 ani din București. Cu ocazia…

- CFR Calatori anunța ca vineri, 24 ianuarie, „Trenul Unirii”, anume trenul IR 1661/380, va calatori de la București catre Iași. Acesta va fi remorcat de o locomotiva vopsita in culorile naționale, marcand 161 de ani de la Mica Unire, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX.Trenul Unirii va pleca…

- Participarea internationala a clubului CSG in anul 2019 s-a materializat prin prezenta la 9 (noua) competitii internaționale de inot, unde s-au obținut 11 medalii: 1 medalie de AUR; 6 medalii de ARGINT; 4 medalii de BRONZ. Palermo- Italia, Genova- Italia, București- Romania,…

- Sergiu Florin Nicolaescu s a nascut la data de 13 aprilie 1930, la Targu Jiu, si a decedat la data de 3 ianuarie 2013 la Bucuresti, scrie Wikipedia.org.A fost un regizor, scenarist, actor si, dupa 1989, politician roman. Este de departe cel mai prolific si mai vizionat regizor roman din toate timpurile:…

- Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor Maramureș s-a reunit in ședința extraordinara dupa confirmarea de catre Institutul de Diagnostic și Sanatate Animala de la București a virusului pestei porcine africana la un porc mistreț, gasit decedat pe raza fondului de vanatoare nr.35, Asociația Comja-Seini,…

- Probabil ca mulți cunosc melodia ”Vine valu’ imi ia calu’”, insa folkistul Daniel Iancu a preferat sa stea retras, in ultimii ani, și sa cante doar atunci cand job-ul de zi cu zi – acela de inginer de foraj in domeniul petrolier– i-a permis. Deși cariera lui muzicala a avut o pauza de 18 ani, solistul…