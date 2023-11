Piața chiriilor se menține puternică în România. Bucureștiul a început să rivalizeze la capitolul prețuri cu orașul Cluj-Napoca Piața inchirierilor de locuințe se menține puternica la nivel național. Majorari ale prețurilor au fost vizibile luna trecuta, in principal, in cazul apartamentelor cu 2 și 3 camere din marile orașe, potrivit datelor analizate de Imobiliare.ro. Bucureștiul a inceput, inca din luna septembrie, sa rivalizeze la capitolul prețuri cu orașul Cluj-Napoca, cunoscut pana nu de mult ca fiind cel mai costisitor pentru chiriași. In octombrie, Capitala și-a asumat poziția de lider pe segmentul apartamentelor cu 3 camere. Cluj-Napoca conduce in topul chiriilor pentru garsoniere, iar in cazul apartamentelor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

