Stiri pe aceeasi tema

- Pana in data de 15 mai, școlile din mediul rural, care au invațamant de tip simultan pot depune proiecte pentru ca elevii sa primeasca o masa la școala... The post PROGRAM ȘCOLI Școlile din 16 județe din mediul rural se pot inscrie in programul „Școala dupa școala” first appeared on Informatia Zilei…

- Dupa cum puncteaza publicatia Agroinfo, la inceputul saptamanii care se incheie, Agentia de de Finantare a Investitiilor Rurale – AFIR, a facut plata a 18,6 milioane de euro, in conturile beneficiarii fondurilor europene suma nerambursabila. The post PLAȚI AFIR AFIR a facut plati de peste 18 milioane…

- Mediul de afaceri din domeniul industriei textile și de confecții din județul Satu Mare iși dorește sa gaseasca soluții pentru situația mai puțin favorabila in care se afla. Reprezentanții firmelor din domeniu se confrunta cu lipsa personalului calificat, respectiv a comenzilor prin care sa-și creasca…

- Platformele de social media sunt in creștere rapida in Romania, cu Facebook, Instagram și TikTok avand un impact semnificativ. The post MEDIUL ONLINE Romania demonstreaza o prezența puternica pe internet first appeared on Informatia Zilei .

- Menținerea intr-o funcție didactica de predare sau didactica auxiliara din invațamantul superior este condiționata de evaluarea medicala la un interval de 4 ani, care va include,... The post EVALUARE OBLIGATORIE Evaluare psihiatrica obligatorie, la 4 ani, pentru personalul care preda și cel auxiliar…

- Majoritatea unitaților de invațamant de stat nu dispun de camere de supraveghere funcționale, iar in cazul unor conflicte, clarificarea acestora devine dificila. The post PROPUNERE LEGISLATIVA Instalarea obligatorie a camerelor de supraveghere in creșe și gradinițe fara acordul parinților first appeared…

- Influența politicului și abuzul de putere politica, precum și problema conducerii instituționale sunt principalele probleme cu care se confrunta Romania, cand vine vorba despre mediul sau academic, potrivit unui raport recent publicat sub egida Parlamentului European. The post MEDIUL ACADEMIC Critici…

- Rezultatele testarii din cadrul simularii pentru Evaluarea Naționala au adus un record negativ: puțin peste 42% dintre elevii de clasa a VIII-a care au participat la simulare .... The post PREGATIRI PENTRU EXAMENE Peste 90 de liceeni ii susțin pe elevii din mediul rural sa se pregateasca pentru Evaluarea…