Nebunie pe piața imobiliară: Prețurile apartamentelor din Oradea a explodat Un nou record pe piața rezidențiala este doborat in Cluj-Napoca unde apartamentele se și vand cel mai greu. In același timp,noul val de majorari propulseaza Oradea in fața Timișoarei. Craiova și Sibiu devin orașe tot mai scumpe, in timp ce Iași ajunge cel mai ieftin mare centru regional din Romania. „Piața rezidențiala continua sa surprinde performand peste așteptari și in acest inceput de an, cand, pe baza creșterii cotei de TVA la locuințele noi, mulți analiști așteptau o scadere a interesului. Creșterea este cu atat mai evidenta cu cat are loc și in orașele mai mici, iar in acest sens remarcam… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un nou record pe piața rezidențiala este doborat in Cluj-Napoca unde apartamentele se și vand cel mai greu. In același timp,noul val de majorari propulseaza Oradea in fața Timișoarei. Craiova și Sibiu devin orașe tot mai scumpe, in timp ce Iași ajunge cel

- Tendința de creștere a prețurilor se menține constanta la inceputul primaverii pe piața rezidențiala din Romania, propulsand Oradea in fața Timișoarei in raport cu veniturile obținute de locuitori.

- Pe piața imobiliara se contureaza un paradox interesant: in ciuda amanarilor romanilor de a cumpara locuințe, prețurile continua sa inregistreze o creștere semnificativa. In cazul apartamentelor noi, acest fenomen poate fi parțial justificat prin creșterea TVA-ului. Cu toate acestea, in ceea ce privește…

- Topul creșterii prețurilor la imobiliare s-a schimbat radical in Romania. Prețurile apartamentelor au explodat in mod neașteptat in doua orașe. Atenție, experții dezvlaluie ca nu e vorba de orașele mari ca București, Timișoara sau Cluj- Napoca.Brașov și Oradea, fruntașe la creșterea prețurilor apartamentelor…

- Federația Romana de Fotbal a incheiat alte patru parteneriate cu universitați din țara prin care se pun baze de lucru in comun pentru perfecționarea formarii viitorilor antrenori de fotbal. Universitatea din Craiova, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau, Universitatea Transilvania din Brașov…

- Piața imobiliara din Romania a inregistrat un 2023 cu prețuri in creștere, cerere ridicata și oferta tot mai restransa. Aproape jumatate dintre cumparatori se așteapta la noi majorari ale prețurilor in 2024.Conform unui studiu Imobiliare.ro și Unlock Market Research, 47% dintre cumparatori se așteapta…

- Peste 95% dintre rezervarile pentru Revelion au fost facute pentru Europa, restul procentelor fiind distribuite aproape egal intre destinatii din Orientul Mijlociu, Africa si Asia, potrivit Vola.ro. „In ceea ce priveste tarile europene spre care s-au rezervat cele mai multe bilete de avion de Revelion…

- Evoluția pieței auto second hand din Romania franeaza in 2023, creșterea preconizata pentru 2023 fiind de doar 1% – 2%. Mașinile second hand s-au scumpit, in medie, cu peste 1.850 de euro in 2023 fața de 2022. „Evoluția pieței auto second hand din Romania franeaza in 2023. Creșterea preconizata pentru…