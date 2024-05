Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) a facut marți o serie de precizari referitoare la modalitatea prin care pot fi retrași banii din Pilonul II de pensii private, precum și la termenele la care aceștia pot fi accesați. Potrivit legislației in vigoare (Legea 411/2004 cu modificarile și completarile ulterioare, coroborata cu Norma ASF […] The post Pilonul II de pensii private: Cand și cum pot fi retrași banii appeared first on Puterea.ro .