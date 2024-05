ATENȚIE la înşelăciunea prin metoda “modelling” Polițiștii maramureșeni fac apel la locuitorii județului sa fie prudenți atunci cand le sunt prezentate oferte aparent de nerefuzat. Recent, polițiștii municipiului Baia Mare au inregistrat un dosar penal pentru comiterea infracțiunii de inșelaciune prin metoda agenția de modelling. In fapt o femeie ar fi fost abordata de reprezentanți ai unei societați comerciale, cu promisiunea obținerii unor caștiguri materiale prin prestarea unor activitați de modeling de catre fiul sau. Femeia ar fi fost convinsa sa achite suma de 2 150 lei, urmand sa fie promovata imaginea fiului sau pe diferite site-uri,… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

