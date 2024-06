Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor de febra denga si al altor boli asociate tantarilor inregistreaza cresteri in Europa, schimbarile climatice creand conditii mai favorabile pentru raspandirea speciilor invazive, a avertizat marti Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor. „Europa constata deja ca schimbarile…

- Schimbarile climatice continua sa aiba efecte profunde asupra sanatații publice in Europa, unul dintre cele mai alarmante fiind creșterea numarului de cazuri de dengue. Conform unui raport recent al Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC), numarul cazurilor de dengue dobandite…

- Numarul cazurilor de febra denga si al bolilor transmise de tantarilor sunt in creștere in Europa, una dintre cauze fiind legata de schimbarile climatice, a avertizat marti Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC), informeaza AFP, citata de Agerpres.Astfel, in 2022 au fost semnalate…

- Numarul cazurilor de febra denga si al altor boli asociate tantarilor inregistreaza o crestere neta in Europa, schimbarile climatice creand conditii mai favorabile pentru raspandirea speciilor invazive, a avertizat marti Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC), informeaza AFP.…

- Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC) a avertizat marti ca numarul cazurilor de febra denga si al altor boli asociate tantarilor inregistreaza o crestere neta in Europa. Schimbarile climatice creeaza conditii mai favorabile pentru raspandirea speciilor invazive, informeaza AFP,…

- Comitetul pentru medicamente de uz uman (CHMP) din cadrul Agentiei Europeane a Medicamentului (EMA) a recomandat pozitiv vineri un vaccin monovalent al producatorului francez Valneva, primul din Uniunea Europeana (UE) pentru protejarea adultilor impotriva bolii cauzate de virusul Chikungunya transmis…

- Bolile cardiovasculare sunt la originea a patru din zece decese in Europa sau a 10.000 de decese pe zi și 4 milioane pe an, a raportat miercuri Organizația Mondiala a Sanatații (OMS). Principalul vinovat Dupa transmiterea acestor cifre ”letale”, OMS le recomanda europenilor sa foloseasca mai puțina…