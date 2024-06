Cum au reușit o minoră de 14 ani și iubitul său, de 20 de ani, să pună pe jar un județ întreg O operațiune de amploare desfașurata de Inspectoratul de Poliție Județean Prahova a scos la iveala o situație șocanta in care un apel fals la 112 a pus pe jar autoritațile și comunitatea locala.Potrivit unor surse oficiale, in dimineața zilei de 14 iunie 2024, IPJ Prahova a fost alertata de catre un operator STS cu privire la un apel de urgența venit de la un numar necunoscut. Persoana care a apelat SNUAU 112 a pretins ca se numește D. G., in varsta de 14 ani, și a raportat ca a fost rapita in timp ce se afla pe strada impreuna cu doua prietene, pe raza localitații Boldești. Conform declarațiilor… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

