Kate Middleton, Prințesa de Wales, dezvăluie momentele dramatice prin care trece. Ultima postare Kate Middleton a vorbit despre provocarile cu care se confrunta, menționand ca, in ciuda dificultaților, spera sa se alature unor angajamente publice in urmatoarea perioada. Aceste activitați sunt esențiale nu doar pentru indatoririle sale regale, ci și pentru menținerea unei legaturi stranse cu publicul britanic.„Am fost uimita de toate mesajele de susținere și incurajare din ultimele doua luni. Pentru mine și pentru William a contat enorm și ne-a ajutat pe amandoi sa trecem peste unele dintre momentele mai dificile. Fac progrese bune, dar, așa cum știe oricine trece prin chimioterapie, exista… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

