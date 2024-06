Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor a publicat vineri o propunere de act normativ pentru a se asigura ca investitiile in proiectul Neptun Deep, de extragere a gazelor naturale din Marea Neagra, se vor desfasura fara probleme. In prezent exista riscul sa apara dificultati de aplicare a TVA si a accizelor, potrivit…

- Ministrul Finanțelor a anunțat! Reorganizarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala va duce lupta antifrauda la un alt nivel iar acest amplu proces este un pas crucial pentru a ne asigura ca ajungem sa colectam eficient acei bani care trebuie sa mearga catre investitii sau functionarea institutiilor…

- Exploatarea gazelor offshore din Marea Neagra reprezinta o baza importanta pentru securitatea aprovizionarii cu energie in regiune. Prin valorificarea resurselor de gaz natural din Marea Neagra, Europa face pași importanți in reducerea dependenței de importurile de energie și in asigurarea independenței…

- Activistii Greenpeace protesteaza miercuri la sediul OMV Petrom, impotriva noului proiect de gaze din Marea Neagra, Neptun Deep. Activiștii, care au scris mesaje cu vopsea galbena pe cladirea OMV, susțin ca exploatarea gazelor amenința habitatele din Marea Neagra si va accelera schimbarile climatice.

- Se extinde perioada „fara amenzi ”. Perioada in care nu se vor aplica sanctiuni pentru cei care nu folosesc sistemul e-Factura va fi extinsa cu doua luni, pana la 1 iunie, a anuntat ministrul Finantelor, Marcel Bolos, pe pagina sa de Facebook . „e-Factura: Extindem perioada fara amenzi pana la 1 iunie.…

