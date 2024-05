Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 20-24 mai 2024, Politia Romana desfasoara la nivel national o serie de activitati dedicate prevenirii infractionalitatii, in cadrul programului „Saptamana Prevenirii Criminalitatii”. Aceste demersuri sunt structurate pe zile tematice, aliniate prioritaților de intervenție preventiva ale…

- In perioada 30 aprilie – 06 mai 2024, peste 1.000 de polițiști din cadrul structurilor de ordine publica, poliție rutiera, investigații criminale, investigarea criminalitații economice, arme, explozivi și substanțe periculoase, acțiuni speciale, dar și din cadrul structurilor de suport operativ,…

- In cadrul programului Scoala Altfel, desfasurat la Scoala Gimnaziala Grigore Moisil din Navodari, politistii au avut o prezenta activa si informativa in randul elevilor.Discutiile au vizat subiecte esentiale pentru siguranta acestora, precum prevenirea infractiunilor de furt si talharie, combaterea…

- Marti, 2 aprilie a.c., in Vișeu de Sus, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Maramureș au continuat acțiunile pentru prevenirea, descoperirea și combaterea faptelor ilicite care se comit in domeniul contrafacerii și comercializarii de marfuri. Polițiștii au verificat trei…

- La Moisei s-a desfașurat ONSS ȘAH, faza județeana, la nivel liceal, gimnazial și primar, in 23 martie la Școala Gimnaziala Dragoș Voda. La faza județeana, s-au calificat elevii Liceului Teoretic ,,Bogdan-Voda”din Vișeu de Sus -Solomon Marcus Rad, Gabriel Cristian Buda, Cosmin Rus, Darius Alexandru Ciuban,…

- FOTO: Polițiștii au „amprentat” elevii de la doua licee din Pomarla și Coțușca Se apropie sarbatoarea de Buna Vestire care coincide cu ziua in care polițiștii sunt onorați de comunitate pentru eforturile pe care le depun ca ordinea și legea sa fie menținute la cote ridicate. Ziua Poliției Romane este…

- La data de 19 martie a.c., politistii din Politiei Orasului Murfatlar au desfasurat o actiune pe linia delicventei juvenile si a victimizarii minorilor in unitatile de invatamant si in zona adiacenta, potrivit IPJ Constanta. "In cadrul activitatilor desfasurate, au fost legitimate 15 persoane, au fost…

- Nr.57 din 27 februarie 2024 BULETIN INFORMATIVprivind evenimente si activitati din ziua de 26 februarie 2024 Politistii buzoienii in dialog cu elevii despre prevenirea delincventei juvenile Ieri, 26 februarie a.c., politistii din cadrul Biroului Siguranta Scolara au desfasurat activitati pentru prevenirea…