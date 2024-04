Piața aurului vânează răspunsuri în spatele creșterii bruște a lingourilor. Cine, când și de ce cumpără Cursa fulminanta a aurului pana la un maxim istoric poate parea ușor de explicat de la distanța, avand in vedere tensiunile geopolitice și perspectivele sumbre ale economiei globale. Metalul prețios este cunoscut ca fiind un „refugiu sigur”, iar opinia generala este ca prețurile lingourilor ar trebui sa creasca atunci cand ratele dobanzilor scad. Recorduri zilnice […] The post Piața aurului vaneaza raspunsuri in spatele creșterii bruște a lingourilor. Cine, cand și de ce cumpara first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

