PhotoArt by RALF – gala și expoziția Fabulous over 40 PhotoArt by RALF a expus cele mai bune portrete ale participantelor la campania Fabulous over 40 in stil glamuros la Hotel Epoque 5*, pe muzica extraordinara a Sorinei Rotaru jazz band, cu bubbly oferit de Mionetto si o fantastica prezentare de moda marca Clara Rotescu. Proiectul Fabulous over 40 a urmarit femeia moderna peste 40 de ani, femeia frumoasa, eleganta, inteleapta, implinita, femeia care a acumulat multiple experiente de viata si pe care le impartaseste si inspira, intr-un cuvant femeia asumata. Cu studii efectuate la Institutul de Fotografie din Marea Britanie, membru al Sue Bryce… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

