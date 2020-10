U Craiova 1948 a caștigat derby-ul etapei a 9-a a Ligii a 2-a, 1-0, pe terenul echipei Petrolul. Unicul gol al meciului disputat pe arena „Ilie Oana” din Ploiești a fost marcat in minutul 12. William Baten a a inscris cu un șut din afara careului. Prima ocazie notabila a ploieștenilor a venit cu șase minute inainte de pauza. Mario Bratu a executat o lovitura libera, dar mingea a ratat ținta. In minutul 83, Petrolul a primit lovitura de pedeapsa. Balint a simulat un fault in careu comis asupra sa de Paramatti. Reluarile tv au demonstrat ca jucatorul oaspeților nici macar nu l-a atins pe Balint.…