- Mihai Eșanu, fostul goalkeeper al lui Dinamo, s-a ințeles cu Petrolul Ploiești și a fost prezentat oficial de „gazari”. Portarul de 24 de ani revine in prima liga, dupa ce in sezonul recent incheiat a facut parte din lotul cu care Chindia a cazut in „B”. Mihai Eșanu schimba iar echipa. Dupa ce a bifat…

- FC Hermannstadt a anuntat, vineri, ca a obtinut serviciile fotbalistului Adrian Petre, in varsta de 25 de ani.Jucatorul a semnat un contract pe un sezon, cu drept de prelungire inca un an, conform News.ro. CITESTE SI CFR Cluj l-a transferat pe Catalin Cabuz: Jucatorul a fost prezentat oficial…

- Clubul de fotbal CFR Cluj a anuntat, vineri, pe site-ul sau oficial, transferul lui Catalin Cabuz, portar care a activat pana acum la Chindia Targoviste, grupare care a retrogradat la finalul sezonului recent incheiat."Suntem bucurosi sa va anuntam ca, incepand din aceasta vara, portarul Catalin…

- Clubul Sepsi Sfantu Gheorghe a anuntat, vineri, ca noul antrenor principal al echipei este Liviu Ciobotariu.Tehnicianul in varsta de 52 de ani a semnat un contract pe un an, cu optiune de prelungire pe inca unul. CITESTE SI CFR Cluj și-a gasit antrenor: Urmeaza sa fie prezentat oficial 14:02…

- Vara trecuta, de la inceputul pregatirilor, la antrenamentele fotbaliștilor de la FC Petrolul Ploiești au participat și doi dintre cei imprumutați de la CSU Craiova și FCV Farul Constanța, mai precis fundașul dreapta Florin Borța (foto jos, in stanga), revenit la echipa „lupilor”, proaspat promovata…

- Etapa a 7-a din play-out-ul și play-off-ul Superligii incepe vineri, 5 mai, cu meciul dintre FC Voluntari și CS Mioveni. Runda se va incheia luni, 8 mai, cu partida dintre FCSB și Sepsi Sf. Gheorghe, de pe Arena Naționala. Etapa 7: Vineri, 5 mai: FC Voluntari – CS Mioveni (de la 17:30) Chindia Targoviște…