Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscutul interpret de muzica populara a murit fulgerator, sambata seara, dupa ce a ajuns la spital in stare critica. Artistul de muzica populara Petrica Mițu Stoian, de 61 de ani, a murit, sambata seara in urma unui șoc septic. Petrica Mițu Stoian a fost internat in stare grava la sectia ATI de la…

- A murit celebrul artist de muzica populara, Petrica Mițu Stoian: Artistul era in stare grava la ATI A murit celebrul artist de muzica populara, Petrica Mițu Stoian: Artistul era in stare grava la ATI Celebrul artist de muzica populara, Petrica Mitu Stoian s-a stins din viața, anunța un medic din cadrul…

- Interpretul de muzica populara Petrica Mițu Stoian a murit. Era internat la terapie intensiva la Spitalul de Urgența Reșița, dupa ce i s-ar fi facut rau. Se afla in tratament post Covid la o clinica privata din Caraș Severin.

- Cunoscutul jurnalist Doru Dinu Glavan, corespondent o viata al Radio-ului public pentru Caras-Severin, cronicar sportiv si lider al Uniunii Ziaristilor Profesionisti din Romania (UZPR), a murit duminica, 31 octombrie 2021. Reputatul om de presa avea 75 ani si era bolnav de Covid-19.

- Cunoscutul jurnalist Doru Dinu Glavan, corespondent o viata al Radio-ului public pentru Caras-Severin, cronicar sportiv si lider al Uniunii Ziaristilor Profesionisti din Romania (UZPR), a murit duminica, 31 octombrie 2021. Reputatul om de presa avea 75 ani si era bolnav de Covid-19.

- Intrebat daca social-democrații vor veni cu un proiect de lege propriu pentru introducerea certificatului verde, medicul Alexandru Rafila, deputat PSD, a declarat, vineri, ca „nu aș vrea sa vin cu un proiect alternativa, ci cu un proiect comun, al principalelor partide politice din Romania, pentru ca…

- Un roman a murit la fiecare 5 minute in ultimele 24 de ore din cauza COVID-19, anunța site-ul guvernamental RO Vaccinare. Statistica a fost realizata sambata. VA RUGAM: RESPECTAȚI MASURILE DE PROTECȚIE ȘI MERGEȚI CAT MAI REPEDE LA VACCINARE! Un roman a murit la fiecare 5 minute in ultimele 24 de ore…

- Petrica Cercel a murit, dupa ce s-a infectat cu COVID-19. Cantarețul era internat la Terapie Intensiva, la un spital din Capitala. Vestea trista a provocat multa suferința in randul celor care l-au cunoscut. Este vestea trista a zilei! Petrica Cercel a murit, dupa ce in urma cu cateva zile a fost internat…