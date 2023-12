Petrecere cu vedete aproape goale în Rusia. Putin e furios O petrecere cu cei prezenți „aproape goi” la un club de noapte din Moscova a provocat o reacție neobișnuit de rapida și puternica. Un rapper care a participat la o petrecere a celebritaților doar cu o șoseta pentru a-și ascunde modestia a fost inchis pentru 15 zile. Sponsorii unora dintre cei mai cunoscuți artiști din […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

- Un rapper care a participat la o petrecere a celebritaților doar cu o șoseta pentru a-și ascunde modestia a fost inchis pentru 15 zile. Sponsorii unora dintre cei mai cunoscuți artiști din Rusia au rupt contractele lor, iar președintele Vladimir Putin se pare ca nu este deloc incantat, transmite digi24.ro.

