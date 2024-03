VIDEO| Biden îl face „măcelar” pe Putin, în urma masacrului de la Moscova Președintele SUA il numește a doua oara pe Putin „macelar”. Reacția apare dupa ce unele voci critice din Rusia suspecteaza ca FSB se afla in spatele atacului terorist din mallul Crocus. Biden, surprinzator de constant in declarații Biden l-a mai numit o data „macelar” pe Președintele rus, in urma cu doi ani. A spus atunci […] The post VIDEO| Biden il face „macelar” pe Putin, in urma masacrului de la Moscova first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

