- Universitatea de Vest din Timișoara marcheaza finalul perioadei de implementare a proiectului “Viitorul tau in antreprenoriat – soluție pentru o cariera de succes”, prin derularea unei conferințe, miercuri, 20 Decembrie 2023. Implementat in perioada ianuarie 2022 – decembrie 2023, proiectul “Viitorul…

- Este clar ca avem o noua dinamica de dezvoltare in oraș, susține Dominic Fritz la finalul programului Timișoara - Capitala Culturala Europeana 2023, despre care spune ca a fost un succes atat din prisma locala, cat și pe plan național și internațional.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi, la Timisoara, ca in situatia in care nu mai exista acoperire vaccinala, pot reaparea si alte boli infectioase contagioase, considerate eradicate, in afara de rujeola pentru care s-a declarat oficial epidemie, in tara noastra. Ministrul Rafila a…

- „Leii din Banat” au onorat sarbatoarea nationala cu un succes categoric in fata propriilor fani. A fost SCM Timisoara – ABC Laguna Bucuresti 101-68, intr-un joc practic fara istoric din Liga Nationala. Baschetbalistii alb-violeti nu doar ca au incheiat perfect luna noiembrie, cu victorii pe linie, ci…

- Nume mari din lumea businessului romanesc și internațional au oferit ponturi tinerilor din Timișoara care se gandesc sa iși deschida propria afacere. Toate acestea s-au petrecut intr-un maraton al antreprenoriatului. Publicul a fost curios de rețete de succes, dar și de ce presupune intreaga experiența…

- Dracula Film Festival organizeaza la Timisoara, in perioada 29 noiembrie – 3 decembrie, prima editie a festivalului de film fantastic Dracula TiMes. Pe langa proiectii de filme in avanpremiera nationala, cineconcerte si invitati straini, festivalul aduce in prim-planul scenei cinematografice timisorene…