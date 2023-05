Petre Daea, obligat să dea afară patru consilieri. Cine este pe listă Ministerul Agriculturii se numara printre instituțiile de stat in care ministrul are cei mai mulți consilieri: nu mai puțin de 8 la acest moment. Daea va trebui sa renunțe, insa, la jumatate dintre ei, așa cum cere partidul, in condițiile actuale de austeritate. Cel mai probabil, ministrul ii va pastra pe colaboratorii sai mai vechi. Guvernul a aprobat, vineri, proiectul de ordonanța de urgența privind gestionarea și controlul cheltuirii banilor publici. Astfel, fondurile alocate pentru bunuri și servicii se reduc cu 10%, se diminueaza posturile de consilieri cu 50% și se suspenda angajarile la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Programele ”Lana” sau ”Alege Oaia” se numara printre proiectele de suflet ale ministrul Agriculturii, Petre Daea. Din pacate, insa, rezultatele nu au fost deloc cele scontate. Acum, ministrul spune ca a gasit rezolvare la problema lanii de care oierii nu reușesc sa scape nici macar gratis. Cum a fost…

- Crescatorii de animale, beneficiari ai masurii DR 06 – Bunastarea animalelor, care intentioneaza sa acceseze credite in vederea finantarii activitatilor curente, de la institutiile bancare si nebancare ce au incheiat conventii cu APIA, pentru anul de angajament 2023, pot primi adeverintele necesare…

- Reprezentanții Autoritații de Supraveghere Financiara și ai Fondului de Garantare a Asiguraților au vorbit intr-un interviu exclusiv, pentru Antena 3 CNN, cui trebuie sa se adreseze șoferii care au polițe RCA la Euroins.„Polițele de asigurare raman valabile. Este o opțiune a proprietarului de vehicul,…

- Un scandal urias a izbucnit in Romania, in jurul asiguratorului bulgar de aici, Euroins. Presa din tara deja vorbeste despre falimentul companiei Euroins Romania - care are filiala in tara noastra, dar face parte din grupul Eurohold.Desi este lider pe piata asigurarilor din Romania si face…

- Șoferii din Maramureș sunt ingrijorați cu privire la ceea ce se intampla pe piața RCA cu cei de la Euroins. Azi, 17 martie, Consiliul Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) a decis sa retraga autorizația de funcționare a societații Euroins Romania, constatand indiciile starii de insolvența a companiei.…

- Eurohold Bulgaria AD, compania mama a Euroins Romania, vine cu precizari dupa anuntul Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), care a decis sa retraga autorizatia de functionare a societatii Euroins Romania. Conducerea Eurohold precizeaza ca va demara procesul de contestare a deciziei…

- Eurohold Bulgaria, proprietarul Euroins, susține ca ASF va trebui sa iși asume responsabilitatea pentru toate consecințele dupa acțiunile sale ilegale. Societatea de reasigurare a Eurohold EIG Re va pastra și proteja activele Euroins Romania ca urmare a acțiunilor ilegale ale autoritații romane de supraveghere…

- Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a decis sa retraga autorizatia de functionare a societatii Euroins Romania, constatand indiciile starii de insolventa a companiei, a anuntat, vineri, ASF. Consiliul a mai hotarat promovarea de catre ASF a unei cereri pentru deschiderea procedurii…